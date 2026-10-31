इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03, कारगिल युद्ध के बाद पड़ी थी स्वदेशी जीपीएस की जरूरत

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV-F18 रॉकेट के जरिए अपना नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। 2,232 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट तय ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। यह मिशन 'वन नेशन, वन टाइम' परियोजना का अहम हिस्सा है, जो देश और सीमा से 1,500 किलोमीटर दूर तक सटीक लोकेशन और नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेगा। इसरो अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में पांच रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य है। NavIC को भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसे बनाने की आवश्यकता मुख्य रूप से 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी जब विदेशी जीपीएस मदद नहीं मिल पाई थी। इस सफलता से भारत की अंतरिक्ष और सुरक्षा क्षमताएं और अधिक मजबूत होंगी।