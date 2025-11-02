रक्षा के क्षेत्र में भारत ने को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO ने आंध्रप्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी मल्टी ब्रैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 यानी GSAT-7R को लांच किया है.. इसे बाहुबली के नाम से मशहूर लॉन्च व्हीकल LVM3-M5 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है. 4 हजार 410 किलोग्राम वजन वाले एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है. यह सैटेलाइट UHF, S, C, and Ku band पेलोड से लैस है. यह पूरे हिंद महासागर में वॉयस, वीडियो और डेटा लिंक के जरिए सेना के कम्युनिकेशन को आसान बनाएगा. स्वदेशी तकनीक से बना यह सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों को जोड़ेगा. इससे नौसेना का स्पेस-बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की निगरानी क्षमता बेहतर होगी. यह मौजूदा GSAT-7 रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा. साथ ही, ये देश के दूरदराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों के तक डिजिटल सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगा.