ETV Bharat / Videos

अंतरिक्ष में भारत सेना की नई ताकत, सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च - COMMUNICATION SATELLITE LAUNCHED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 10:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रक्षा के क्षेत्र में भारत ने को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO ने आंध्रप्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी मल्टी ब्रैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 यानी GSAT-7R को लांच किया है.. इसे बाहुबली के नाम से मशहूर लॉन्च व्हीकल LVM3-M5 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है. 4 हजार 410 किलोग्राम वजन वाले एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट  CMS-03 को इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है. यह सैटेलाइट  UHF, S, C, and Ku band पेलोड से लैस है. यह पूरे हिंद महासागर में वॉयस, वीडियो और डेटा लिंक के जरिए सेना के कम्युनिकेशन को आसान बनाएगा. स्वदेशी तकनीक से बना यह सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों को जोड़ेगा. इससे नौसेना का स्पेस-बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की निगरानी क्षमता बेहतर होगी. यह मौजूदा GSAT-7 रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा. साथ ही, ये देश के दूरदराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों के तक डिजिटल सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगा. 

रक्षा के क्षेत्र में भारत ने को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO ने आंध्रप्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी मल्टी ब्रैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 यानी GSAT-7R को लांच किया है.. इसे बाहुबली के नाम से मशहूर लॉन्च व्हीकल LVM3-M5 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है. 4 हजार 410 किलोग्राम वजन वाले एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट  CMS-03 को इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है. यह सैटेलाइट  UHF, S, C, and Ku band पेलोड से लैस है. यह पूरे हिंद महासागर में वॉयस, वीडियो और डेटा लिंक के जरिए सेना के कम्युनिकेशन को आसान बनाएगा. स्वदेशी तकनीक से बना यह सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों को जोड़ेगा. इससे नौसेना का स्पेस-बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की निगरानी क्षमता बेहतर होगी. यह मौजूदा GSAT-7 रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा. साथ ही, ये देश के दूरदराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों के तक डिजिटल सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगा. 

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMUNICATION SATELLITE LAUNCHED
ISRO LAUNCHES BAHUBALI
कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS 03 लॉन्च
ISRO NEW PROGRAMME
COMMUNICATION SATELLITE LAUNCHED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

tandoori samosa

कंप्यूटर प्रोफेशनल का बनाया तंदूरी समोसा कोरबा में हिट है

November 2, 2025 at 11:07 PM IST
DULARCHAND MURDER CASE

दुलारचंद हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह, जेल से लड़ेंगे चुनाव

November 2, 2025 at 10:28 PM IST
कलाकार के हाथों से जीवंत हुआ अंबा विलास पैलेस

कलाकार नंदन सिंह के हाथों से जीवंत हुआ अंबा विलास पैलेस, साउंड और लाइट मॉडल पर रंगीन झांकियां तैयार

November 2, 2025 at 9:42 PM IST
tiger reserve

टाइगर रिजर्व में अचानक बाघ से हुआ सामना, परिवार की अटकी सांस, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान

November 2, 2025 at 9:35 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.