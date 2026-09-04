इसरो ने रचा एक और इतिहास, GSLV रॉकेट से सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च, बढ़ेगी देश की सर्विलांस ताकत

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने एक और इतिहास रच दिया है. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ISRO ने जियोसिंक्रोनस इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इस कायमाबी पर इसरो के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन ने कहा, 'मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीएसएलवी-एफ17 व्हीकल ने एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 को तय और जरूरी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक और सही तरीके से पहुंचा दिया है.'

EOS-05 का प्रक्षेपण जीएसएलवी-एफ17 रॉकेट पर किया गया. ISRO की इस बड़ी कामयाबी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है. X पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है. ये भारत की अंतरिक्ष क्षमता, तकनीकी विकास और लगातार बढ़ते इनोवेशन को दिखाता है. ISRO और भारतीय उद्योग की बढ़ती साझेदारी इसकी ताकत बढ़ा रही है और इससे पूरे स्पेस इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है.