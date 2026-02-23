प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को एक वैश्विक शक्ति बताते हुए बड़ा बयान दिया है. नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इजराइल, भारत, अरब, अफ्रीकी, एशियाई और भूमध्यसागरीय देशों के साथ मिलकर एक ऐसा रणनीतिक समूह बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें ये सभी देश क्षेत्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से दो दिन के इजराइल दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत, इजराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती को बहुत महत्व देता है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू को धन्यवाद देते हुए लिखा कि भारत-इजराइल का रिश्ता आपसी भरोसे, नवाचार और शांति व तरक्की के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है.वहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को अपना ‘प्यारा दोस्त’ बताते हुए इस दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है. नेतन्याहू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग तक, भारत और इजराइल की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. साथ ही उन्होंने भारत को एक अहम वैश्विक साझेदार बताते हुए कई क्षेत्रों के देशों के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीतिक धुरी बनाने की बात कही है. ऐसे में पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा भारत-इजराइल के रणनीतिक, तकनीकी और क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.