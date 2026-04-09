लेबनान पर इजराइल के हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, युद्ध विराम पर बढ़ा खतरा - ISRAELI ATTACKS ON LEBANON
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 9, 2026 at 10:53 PM IST
लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है. एक दिन में एक सौ से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. ये आंकड़ा पांच सप्ताह से जारी युद्ध में एक दिन के लिए सबसे ज्यादा है. अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम तो हो गया है, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने दावा किया है कि इजराइल के हवाई हमलों में महज एक दिन में 203 लोगों की मौत हो गई है और इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. उन्होंने इसके खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत करने की बात कही है. साथ ही, उन्होंने राजधानी बेरुत में लेबनानी आर्मी को तैनात करने के आदेश दिए हैं. खतरों को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है.
लेबनान में इजराइल के लगातार ऑपरेशन से अस्थायी युद्ध विराम पर खतरा पैदा हो गया है. ईरान ने अमेरिका-इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है. साथ ही, उसने इस सप्ताह इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत छोड़ने की धमकी दी है. ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया. रिपोर्टों के मुताबिक, लेबनान में इजराइल के हमलों को सीजफायर का उल्लंघन करार देते हुए.. ईरान ने ग्लोबल ऑयल रूट होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है.. उधर, अमेरिका ने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की मांग की है. राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता का उल्लंघन करने पर बड़े हमले की धमकी दी है.
लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है. एक दिन में एक सौ से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. ये आंकड़ा पांच सप्ताह से जारी युद्ध में एक दिन के लिए सबसे ज्यादा है. अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम तो हो गया है, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने दावा किया है कि इजराइल के हवाई हमलों में महज एक दिन में 203 लोगों की मौत हो गई है और इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. उन्होंने इसके खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत करने की बात कही है. साथ ही, उन्होंने राजधानी बेरुत में लेबनानी आर्मी को तैनात करने के आदेश दिए हैं. खतरों को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है.
लेबनान में इजराइल के लगातार ऑपरेशन से अस्थायी युद्ध विराम पर खतरा पैदा हो गया है. ईरान ने अमेरिका-इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है. साथ ही, उसने इस सप्ताह इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत छोड़ने की धमकी दी है. ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया. रिपोर्टों के मुताबिक, लेबनान में इजराइल के हमलों को सीजफायर का उल्लंघन करार देते हुए.. ईरान ने ग्लोबल ऑयल रूट होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है.. उधर, अमेरिका ने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की मांग की है. राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता का उल्लंघन करने पर बड़े हमले की धमकी दी है.