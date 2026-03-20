मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच इजराइल ने कहा कि वह ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा. साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की वजह से ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई. ईरान के खाड़ी के आस-पास तेल और नैचुरल गैस की जगहों पर हमले तेज कर दिए. इसके बाद इजराइल ने ईरान के इस जरूरी गैस फील्ड पर और हमले न करने का वादा किया है.

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कब्ज़े की वजह से ग्लोबल फ्यूल सप्लाई पर पहले से ही दबाव था और साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से दुनिया बेचैन हो उठी. फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोर्चा संभाला और इजराइल से इस अहम ठिकाने पर दोबारा हमला नहीं करने को कहा. जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल उस गैस फील्ड पर आगे कोई भी हमला नहीं करेगा.