इजराइल की राजनीति में हलचल: क्या गादी कैदी आइजनकोट बनेंगे नए प्रधानमंत्री या बेंजामिन नेतन्याहू को मिलेगा मौका?

इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग जल्द ही यह तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नेसेट (इजराइली संसद) के 67 सदस्यों ने गादी आइजेनकोट के नाम का समर्थन किया है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के गुट के पास 46 सीटें ही बची हैं क्योंकि यूनाइटेड टोरा जूडिज्म ने उनका साथ छोड़ दिया है। अरब-इस्लामिक राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने भी आइजेनकोट की सिफारिश की है। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम फैसला रविवार को लिया जाएगा। चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिससे इजराइल की सियासत में रोमांचक मोड़ आ गया है।