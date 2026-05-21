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इजराइली मंत्री के वीडियो से मचा विवाद…नेतन्याहू ने लगाई फटकार, दुनिया भर में विरोध - ISRAEL MINISTER VIDEO

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Benjamin Netanyahu reaction on Ben Gvir video (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 8:44 PM IST

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इटामार बेन-ग्विर द्वारा जारी एक गैर-सार्वजनिक वीडियो का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध शुरू हो गया है. वीडियो में गाजा की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले फ्लोटिला मेमोरियल को दिखाया गया है, जबकि बेन-ग्वीर उनका मजाक उड़ाते नजर आए थे. इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी याचिका दायर करते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार "इजरायल के शेयर और बजट के दायरे नहीं" है. हालाँकि उन्होंने गाजा की समुद्री नाकेबंदी को लागू करने के लिए इजराइल का कानूनी अधिकार बताया. इस घटना के बाद इटली, स्पेन और इंडोनेशिया सहित कई देशों ने स्टॉक में सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें रिहा करने की मांग की है.

इटामार बेन-ग्विर द्वारा जारी एक गैर-सार्वजनिक वीडियो का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध शुरू हो गया है. वीडियो में गाजा की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले फ्लोटिला मेमोरियल को दिखाया गया है, जबकि बेन-ग्वीर उनका मजाक उड़ाते नजर आए थे. इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी याचिका दायर करते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार "इजरायल के शेयर और बजट के दायरे नहीं" है. हालाँकि उन्होंने गाजा की समुद्री नाकेबंदी को लागू करने के लिए इजराइल का कानूनी अधिकार बताया. इस घटना के बाद इटली, स्पेन और इंडोनेशिया सहित कई देशों ने स्टॉक में सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें रिहा करने की मांग की है.

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