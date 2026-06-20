अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है. दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताजा हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है. इजराइली सेना का कहना है कि उसके अभियान अभी जारी रहेंगे, जबकि हिजबुल्ला ने भी पीछे हटने से इनकार करते हुए लेबनान की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है. लेबनान के राष्ट्रपति ने हमलों की निंदा करते हुए तत्काल युद्धविराम की अपील की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इजराइल पर स्थायी युद्ध की नीति अपनाने का आरोप लगाया. अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी कहा कि शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों, खासकर इजराइल को संयम बरतना होगा.