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अमेरिका-ईरान समझौते के बावजूद लेबनान में इजराइली हमले जारी, 16 की मौत; हिजबुल्ला बोला- नहीं झुकेंगे - ISRAEL LEBANON CONFLICT

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Israel Continues Airstrikes In Lebanon (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 1:46 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है. दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताजा हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है. इजराइली सेना का कहना है कि उसके अभियान अभी जारी रहेंगे, जबकि हिजबुल्ला ने भी पीछे हटने से इनकार करते हुए लेबनान की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है. लेबनान के राष्ट्रपति ने हमलों की निंदा करते हुए तत्काल युद्धविराम की अपील की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इजराइल पर स्थायी युद्ध की नीति अपनाने का आरोप लगाया. अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी कहा कि शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों, खासकर इजराइल को संयम बरतना होगा.

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है. दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताजा हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है. इजराइली सेना का कहना है कि उसके अभियान अभी जारी रहेंगे, जबकि हिजबुल्ला ने भी पीछे हटने से इनकार करते हुए लेबनान की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है. लेबनान के राष्ट्रपति ने हमलों की निंदा करते हुए तत्काल युद्धविराम की अपील की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इजराइल पर स्थायी युद्ध की नीति अपनाने का आरोप लगाया. अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी कहा कि शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों, खासकर इजराइल को संयम बरतना होगा.

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