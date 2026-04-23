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बातचीत के बीच लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले... ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता पर सस्पेंस बरकरार - ISRAEL ATTACKS ON LEBANON

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लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 10:04 PM IST

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एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर सस्पेंस बरकरार है. वहीं, इजराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में आज दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है. इसी बीच दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अल-जजीरा का जर्नलिस्ट भी शामिल है. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के मिलिट्री बेस से लौट रहे दो वाहनों पर उसने हमला किया. वहीं, कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक बिल्डिंग पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक जर्नलिस्ट घायल हो गया.. जो काफी देर तक मलबे में फंसा रहा और उसकी मौत हो गई. लेबनान पर ये हमले उस वक्त हो रहे हैं. जब दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम लागू है और दोनों दूसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं. हमलों की वजह से  कई गांव तबाह हो गए हैं. इमारतें ध्वस्त हो गई हैं. हालांकि इजराइल का दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्ला कर रहा था. उधर, गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में पांच लोगों की मौत हो गई. शिफा हॉस्पिटल ने इन मौतों की पुष्टि की है. 

एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर सस्पेंस बरकरार है. वहीं, इजराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में आज दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है. इसी बीच दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अल-जजीरा का जर्नलिस्ट भी शामिल है. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के मिलिट्री बेस से लौट रहे दो वाहनों पर उसने हमला किया. वहीं, कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक बिल्डिंग पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक जर्नलिस्ट घायल हो गया.. जो काफी देर तक मलबे में फंसा रहा और उसकी मौत हो गई. लेबनान पर ये हमले उस वक्त हो रहे हैं. जब दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम लागू है और दोनों दूसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं. हमलों की वजह से  कई गांव तबाह हो गए हैं. इमारतें ध्वस्त हो गई हैं. हालांकि इजराइल का दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्ला कर रहा था. उधर, गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में पांच लोगों की मौत हो गई. शिफा हॉस्पिटल ने इन मौतों की पुष्टि की है. 

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लेबनान पर इजराइल का हमला
ईरान और अमेरिका में वार्ता
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