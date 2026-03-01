ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल की एयर स्टाइक में हुई, जिसके बाद ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया.

खामनेई से पहले ईरानी लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, अली शमखानी, सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मोजाफरी-निया शामिल हैं. इसके साथ ही, 40 कमांडरों की भी मौत हुई है.

ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों का सिलसिला शनिवार शुरू हुआ. जिसमें कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. अयातुल्ला अली खामेनेई कैसे ईरान की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और कैसे उनका अंत हुआ.. देखिए पूरी कहानी