इजराइल-ईरान युद्ध: अयातुल्ला अली खामेनई के युग का अंत, जानिए उत्थान से लेकर अंत तक की पूरी कहानी - END OF KHAMENEI ERA IN IRAN

अयातुल्ला अली खामेनेई के युग का अंत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 1, 2026 at 10:15 PM IST

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल की एयर स्टाइक में हुई, जिसके बाद ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया.  

खामनेई से पहले ईरानी लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह,  ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर,  अली शमखानी,  सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मोजाफरी-निया शामिल हैं. इसके साथ ही, 40 कमांडरों की भी मौत हुई है.  

ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों का सिलसिला शनिवार शुरू हुआ. जिसमें कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. अयातुल्ला अली खामेनेई कैसे ईरान की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और कैसे उनका अंत हुआ.. देखिए पूरी कहानी

END OF KHAMENEI ERA IN IRAN
ISRAEL IRAN WAR
इजराइल ईरान युद्ध
खामेनई के युग का अंत
END OF KHAMENEI ERA IN IRAN

ETV Bharat Hindi Team

