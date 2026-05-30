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हमास नेतृत्व पर इजराइल का बड़ा प्रहार, दो शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत के बाद भी क्यों खत्म नहीं हो रहा संघर्ष? - ISRAEL HAMAS WAR GAZA WAR

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Israel kills top Hamas military commanders (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 9:02 PM IST

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इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के सैन्य विंग के दो प्रमुख नेताओं मोहम्मद ओदेह और इज्ज अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मुख्य सूत्रधार माना जाता था. इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ कमांडरों और वित्तीय नेटवर्क से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया है. इजराइल का कहना है कि हमले की योजना बनाने वाले लगभग सभी प्रमुख चेहरे अब खत्म किए जा चुके हैं. हालांकि, हमास लगातार नए कमांडरों की नियुक्ति कर अपने अभियान को जारी रखे हुए है. विशेषज्ञों का मानना है कि नेतृत्व पर ऐसे हमले संगठन को अस्थायी झटका जरूर देते हैं, लेकिन गाजा संघर्ष के मूल राजनीतिक और मानवीय कारणों का समाधान नहीं करते। इसलिए युद्ध के जल्द समाप्त होने की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.

इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के सैन्य विंग के दो प्रमुख नेताओं मोहम्मद ओदेह और इज्ज अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मुख्य सूत्रधार माना जाता था. इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ कमांडरों और वित्तीय नेटवर्क से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया है. इजराइल का कहना है कि हमले की योजना बनाने वाले लगभग सभी प्रमुख चेहरे अब खत्म किए जा चुके हैं. हालांकि, हमास लगातार नए कमांडरों की नियुक्ति कर अपने अभियान को जारी रखे हुए है. विशेषज्ञों का मानना है कि नेतृत्व पर ऐसे हमले संगठन को अस्थायी झटका जरूर देते हैं, लेकिन गाजा संघर्ष के मूल राजनीतिक और मानवीय कारणों का समाधान नहीं करते। इसलिए युद्ध के जल्द समाप्त होने की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.

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