इजराइल चुनाव 2026: नेतन्याहू से सामने क्या हैं चुनौतियां? गादी आइजेनकोट और नफ्ताली बेनेट से कितना बड़ा है मुकाबला?

आज इजराइल में आम चुनाव है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी दांव पर लगी है. 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद के युद्धों के बीच हो रहे इस चुनाव में क्या वे सत्ता बचा पाएंगे? ये गंभीर सवाल है. पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल में चुनाव होता कैसे है. यहां पूरा देश एक ही चुनावी क्षेत्र है, जो संसद नेसेट के 120 सदस्य चुनता है. वोटर किसी खास व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपनी पसंसीदा पार्टी को वोट देते हैं. संसद में पहुंचने के लिए किसी पार्टी को 3.25 प्रतिशत की इलेक्ट्रोरल लिमिट पार करनी होती है यानी चार सीट हासिल करनी होती है. सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी अपने आप सरकार नहीं बनाती. बल्कि चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रपति राजनीतिक गुटों से सलाह करते हैं और सरकार बनाने के लिए किसी एक सांसद को नियुक्त करते हैं. उसे कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए.

जहां तक बात लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू की है तो वे 1996 से अब तक तीन अलग-अलग कार्यकालों में करीब 19 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं. पिछली बार वो दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री बने. उनके सत्ता संभालने के एक साल पूरे भी नहीं हुए कि हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया. उस हमले में इजराइल में करीब 1,200 लोग मारे गए थे. इसके बाद गाजा में जंग शुरू हुई, जो आगे चलकर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गई. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें 74 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1 लाख 75 हजार लोग घायल हुए.

कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने 2024 में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी वो घिरे हुए हैं. उन पर धोखाधड़ी, भरोसा तोड़ने और रिश्वतखोरी के आरोप भी हैं, जिन्हें वे नकारते हैं.

उनके सामने दो बड़े चेहरे. पहले, पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट, जो सेंट्रिस्ट पार्टी "याशर" का नेतृत्व करते हैं. उन्होंने जून 2024 में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दूसरे, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जो "बी'याचद" गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें यायर लैपिड की पार्टी भी शामिल है.

उधर नेतन्याहू के साथ बेन-ग्विर और स्मोट्रिच की अल्ट्रा-राइटविंग और अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियां हैं. लेकिन सैन्य सेवा से छूट के विवाद पर यूनाइटेड तोराह जूडाइज़्म उनका गठबंधन छोड़ चुकी है, और शास ने भी कानून के बिना समर्थन से इनकार किया है.

ओपिनियन पोल के मुताबिक न तो नेतन्याहू के गुट के पास और न ही विपक्ष के पास 61 सीटों तक पहुंचने का साफ रास्ता है। यानी नतीजा इस पर टिक सकता है कि कौन-सी छोटी पार्टियां चुनावी सीमा पार करती हैं, और वोटिंग के बाद गठबंधन की बातचीत कैसे होती है.