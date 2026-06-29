भारत ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक बयान जारी कर इस्लामाबाद के साथ किसी भी प्रकार के राजनयिक संबंधों में सुधार की खबरों का स्पष्ट खंडन किया है. उसने पाकिस्तान के साथ कथित गुप्त संपर्कों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है और स्पष्ट किया है कि इस तरह की बातचीत का नई दिल्ली के लिए कोई आधिकारिक महत्व या मान्यता नहीं है. यह बयान द्विपक्षीय संबंधों में पूर्ण गतिरोध के बीच आया है, जो अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी राज्य-प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के बाद ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए थे. इसके जवाब में, भारत ने मई 2025 में "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों, ठिकानों और प्रक्षेपण अड्डों को निशाना बनाया गया. सीमा पार आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध अच्छे नहीं हैं. वर्तमान में, दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच केवल हॉटलाइन ही चालू है.