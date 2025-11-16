मैक्सिको सिटी में हिंसक प्रदर्शन, क्या मेक्सिको 'जेन Z' प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाला नया देश बन रहा है? - GEN Z PROTESTS IN MAXICO
Published : November 16, 2025 at 10:56 PM IST
जेनरेशन ज़ेड एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है. इस बार मेक्सिको सिटी में शनिवार को हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया. प्रदर्शनकारी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ एक्शन की मांग कर रहे थे. उन्होंने पुआल की टोपियाँ पहनी थी, जो हाल ही में मारे गए मिचोआकेन के मेयर कार्लोस मंज़ो के राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक हैं, जो संगठित अपराध समूहों की आलोचना के लिए जाने जाते थे. शनिवार का प्रदर्शन तब तक शांतिपूर्ण रहा, जब तक कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, पटाखे, लाठियाँ और ज़ंजीरें फेंकनी शुरू नहीं कर दीं. क्या जेनरेशन ज़ेड के ये विरोध नेपाल की तरह क्लाउडिया शीनबाम के इस्तीफ़े और सरकार के पतन का कारण बनेंगे, ये तो समय ही बताएगा.
