जेनरेशन ज़ेड एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है. इस बार मेक्सिको सिटी में शनिवार को हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया. प्रदर्शनकारी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ एक्शन की मांग कर रहे थे. उन्होंने पुआल की टोपियाँ पहनी थी, जो हाल ही में मारे गए मिचोआकेन के मेयर कार्लोस मंज़ो के राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक हैं, जो संगठित अपराध समूहों की आलोचना के लिए जाने जाते थे. शनिवार का प्रदर्शन तब तक शांतिपूर्ण रहा, जब तक कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, पटाखे, लाठियाँ और ज़ंजीरें फेंकनी शुरू नहीं कर दीं. क्या जेनरेशन ज़ेड के ये विरोध नेपाल की तरह क्लाउडिया शीनबाम के इस्तीफ़े और सरकार के पतन का कारण बनेंगे, ये तो समय ही बताएगा.