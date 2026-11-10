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प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उठाया सवाल, सोनिया गांधी उनके पिता के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से क्यों थीं 'हैरान'

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प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उठाया सवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2026 at 11:03 PM IST

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दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उनके पिता के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से "हैरान" क्यों थीं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता ने वो मुकाम दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल किया था, न कि "वंशवादी अधिकारों" के जरिए. सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मिष्ठा ने कहा कि शायद सोनिया गांधी "हैरान" थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी-नेहरू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति ऐसी महत्वाकांक्षा रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. सोनिया गांधी के संस्मरण के अनुसार 2010 में तत्कालीन पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ हुई बातचीत के दौरान, कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी "पुरानी इच्छा" की ओर इशारा किया था.

दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उनके पिता के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से "हैरान" क्यों थीं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता ने वो मुकाम दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल किया था, न कि "वंशवादी अधिकारों" के जरिए. सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मिष्ठा ने कहा कि शायद सोनिया गांधी "हैरान" थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी-नेहरू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति ऐसी महत्वाकांक्षा रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. सोनिया गांधी के संस्मरण के अनुसार 2010 में तत्कालीन पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ हुई बातचीत के दौरान, कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी "पुरानी इच्छा" की ओर इशारा किया था.

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