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IRGC कुद्स चीफ घानी की अमेरिका को चेतावनी- 'दांव लगाने वाला बर्ताव भारी पड़ेगा'

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IRGC की अमेरिका को चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2026 at 2:14 PM IST

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इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी दी है. IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल घानी ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में उसके 'दांव लगाने वाले व्यवहार' को जारी रखने के खिलाफ चेताया है. उन्होंने कहा कि एकजुट रेजिस्टेंस फ्रंट पूरे क्षेत्र में मिलकर कार्रवाई करके वाशिंगटन को बड़े झटके देने में सक्षम है. इस्माइल घानी ने अमेरिकी नेताओं को रेजिस्टेंस फ्रंट की काबिलियत और स्ट्रेटेजिक पहुंच को कम आंकने के खिलाफ चेताते हुए कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेज अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अलग-अलग इलाकों में एकजुट हो गई है. उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि इस लड़ाई से अमेरिका की इंटरनेशनल पहचान को नुकसान पहुंचा है और इसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में वाशिंगटन को झटका लगा है. घानी का ये बयान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नए सिरे से मिलिट्री टकराव को रोकने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों के बीच आई. 

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी दी है. IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल घानी ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में उसके 'दांव लगाने वाले व्यवहार' को जारी रखने के खिलाफ चेताया है. उन्होंने कहा कि एकजुट रेजिस्टेंस फ्रंट पूरे क्षेत्र में मिलकर कार्रवाई करके वाशिंगटन को बड़े झटके देने में सक्षम है. इस्माइल घानी ने अमेरिकी नेताओं को रेजिस्टेंस फ्रंट की काबिलियत और स्ट्रेटेजिक पहुंच को कम आंकने के खिलाफ चेताते हुए कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेज अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अलग-अलग इलाकों में एकजुट हो गई है. उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि इस लड़ाई से अमेरिका की इंटरनेशनल पहचान को नुकसान पहुंचा है और इसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में वाशिंगटन को झटका लगा है. घानी का ये बयान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नए सिरे से मिलिट्री टकराव को रोकने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों के बीच आई. 

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