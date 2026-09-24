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UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति- 'हम खुद हैं आतंकवाद के शिकार'

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UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 5:35 PM IST

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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने देश के लोगों को आतंकवाद का शिकार बताया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि उनके देश के लोग अमेरिका के आतंकवाद का शिकार’ बन रहे हैं. उन्होंने अमेरिका पर धौंस जमाने का आरोप लगाया. उन्होंने ने इजराइल पर भी आतंकवाद और क्षेत्र 'अस्थिरता' फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान ने पिछले 200 से ज्यादा सालों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है. हार्मुज पर पेजेश्कियान ने कहा कि उनका देश अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने नहीं देगा. ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान मंच से मिनाब स्कूल में हमले के पीड़ितों की फोटो भी दिखाई. उन्होंने इन फोटो के जरिए संघर्ष में मारे गए बेगुनाह लोगों की ओर दुनिया का एक बार फिर ध्यान खींचा. इसके अलावा उन्होंने ईरानी नागरिकों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए उन बच्चों और दूसरे पीड़ितों की कब्र और तस्वीरें भी दिखाईं.  

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने देश के लोगों को आतंकवाद का शिकार बताया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि उनके देश के लोग अमेरिका के आतंकवाद का शिकार’ बन रहे हैं. उन्होंने अमेरिका पर धौंस जमाने का आरोप लगाया. उन्होंने ने इजराइल पर भी आतंकवाद और क्षेत्र 'अस्थिरता' फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान ने पिछले 200 से ज्यादा सालों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है. हार्मुज पर पेजेश्कियान ने कहा कि उनका देश अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने नहीं देगा. ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान मंच से मिनाब स्कूल में हमले के पीड़ितों की फोटो भी दिखाई. उन्होंने इन फोटो के जरिए संघर्ष में मारे गए बेगुनाह लोगों की ओर दुनिया का एक बार फिर ध्यान खींचा. इसके अलावा उन्होंने ईरानी नागरिकों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए उन बच्चों और दूसरे पीड़ितों की कब्र और तस्वीरें भी दिखाईं.  

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