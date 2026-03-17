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इजराइल के हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत, इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा - IRAN NSC ALI LARIJANI IS DEAD

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हमले में अली लारीजानी की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 9:40 PM IST

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ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 18वें दिन इजराइल ने बड़ा दावा किया है. इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि, हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारे गए हैं. वहीं, इजराइली सुरक्षा बल IDF ने ईरान के बासिज फोर्स के यूनिट कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी की भी मौत का दावा किया है. सुलेमानी पिछले छह सालों से बतौर कमांडर काम कर रहा था. इज़राइली सेना ने मंगलवार तड़के ईरान की राजधानी में बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए और अनेक ठिकानों को निशाना बनाया.

एक तरफ इजराइल... ईरान पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है. लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है. इजराइल के इन हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, ये संख्या लेबनान की कुल आबादी का 20 फीसदी हिस्सा है. यहां हमले में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.  

उधर, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है. आग और धुएं के गुबार की ये तस्वीरें UAE के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां सोमवार को ईरानी ड्रोन ने एक ऑयल स्टोरेज पर हमला कर दिया.. जिसके बाद एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोक दी गई.  

ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है. वह पड़ोसी देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है. कतर, दुबई और दोहा में रहने वाले लोग मंगलवार को धमाकों की आवाज से जाग उठे. एयर डिफेंस फोर्सेज ने ईरान से आ रही नई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश की, इसके लिए दुबई ने कुछ देर के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया. इसी तरह उसने UAE के पूर्व तट पर स्थित फुजैराह में एक तेल संयंत्र पर हमला किया, जो ओमान की खाड़ी के पास है.  

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 18वें दिन इजराइल ने बड़ा दावा किया है. इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि, हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारे गए हैं. वहीं, इजराइली सुरक्षा बल IDF ने ईरान के बासिज फोर्स के यूनिट कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी की भी मौत का दावा किया है. सुलेमानी पिछले छह सालों से बतौर कमांडर काम कर रहा था. इज़राइली सेना ने मंगलवार तड़के ईरान की राजधानी में बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए और अनेक ठिकानों को निशाना बनाया.

एक तरफ इजराइल... ईरान पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है. लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है. इजराइल के इन हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, ये संख्या लेबनान की कुल आबादी का 20 फीसदी हिस्सा है. यहां हमले में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.  

उधर, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है. आग और धुएं के गुबार की ये तस्वीरें UAE के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां सोमवार को ईरानी ड्रोन ने एक ऑयल स्टोरेज पर हमला कर दिया.. जिसके बाद एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोक दी गई.  

ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है. वह पड़ोसी देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है. कतर, दुबई और दोहा में रहने वाले लोग मंगलवार को धमाकों की आवाज से जाग उठे. एयर डिफेंस फोर्सेज ने ईरान से आ रही नई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश की, इसके लिए दुबई ने कुछ देर के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया. इसी तरह उसने UAE के पूर्व तट पर स्थित फुजैराह में एक तेल संयंत्र पर हमला किया, जो ओमान की खाड़ी के पास है.  

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