ETV Bharat / Videos

ईरान ने अंडरग्राउंड "मिसाइल सिटी" का वीडियो किया जारी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान की "मिसाइल सिटी" (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान ने जमीन के नीचे की अपनी "मिसाइल सिटी" का वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में सतह से सतह पर मार करने वाली कुछ नई और अज्ञात मिसाइलें भी दिखाई दी. ईरान के सरकारी टीवी पर ये वीडियो दिखाया गया. जिसे काफी एडिट किया गया था. इसके कुछ हिस्सों को ब्लर कर दिया गया था. इस वीडियो में सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल अली अब्दुल्लाही को ज़मीन के नीचे बनी इस मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए देखा जा सकता है. उनके साथ  IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसावी हैं.  हालाँकि वीडियो में यह नहीं बताया गया कि ये दौरा कब हुआ था और न ही इस जगह के बारे में कोई जानकारी दी गई. इससे पहले, IRGC ने बताया था कि उसके एयरोस्पेस डिवीजन ने ज़मीन के नीचे मिसाइल और ड्रोन बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं और वह लगातार अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ा रहा है.

ईरान ने जमीन के नीचे की अपनी "मिसाइल सिटी" का वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में सतह से सतह पर मार करने वाली कुछ नई और अज्ञात मिसाइलें भी दिखाई दी. ईरान के सरकारी टीवी पर ये वीडियो दिखाया गया. जिसे काफी एडिट किया गया था. इसके कुछ हिस्सों को ब्लर कर दिया गया था. इस वीडियो में सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल अली अब्दुल्लाही को ज़मीन के नीचे बनी इस मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए देखा जा सकता है. उनके साथ  IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसावी हैं.  हालाँकि वीडियो में यह नहीं बताया गया कि ये दौरा कब हुआ था और न ही इस जगह के बारे में कोई जानकारी दी गई. इससे पहले, IRGC ने बताया था कि उसके एयरोस्पेस डिवीजन ने ज़मीन के नीचे मिसाइल और ड्रोन बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं और वह लगातार अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN UNDERGROUND MISSILE CITY
IRAN MISSILE FACILITY
IRGC
IRAN WAR

संबंधित ख़बरें

एनवीडिया बॉस की जासूसी मामला

एनवीडिया बॉस की जासूसी करने की आरोपी चीनी महिला हांगकांग पासपोर्ट पर ताइवान में घुसी

November 11, 2026 at 8:07 PM IST
CRPF कैंप पर आतंकी हमला

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, तीन जवान घायल

November 11, 2026 at 6:28 PM IST
कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1

एक बार फिर से दुनिया भर में फैला रहा है कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1, जानिए इसके लक्षण और रिस्क फैक्टर्स

November 11, 2026 at 6:21 PM IST
AIR INDIA FLIGHT AI 772 HIJACK THREAT

कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट को मिली हाईजैक की धमकी, टॉयलेट में लिपस्टिक से लिखा मिला नोट; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

November 11, 2026 at 5:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.