ईरान ने अंडरग्राउंड "मिसाइल सिटी" का वीडियो किया जारी

ईरान ने जमीन के नीचे की अपनी "मिसाइल सिटी" का वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में सतह से सतह पर मार करने वाली कुछ नई और अज्ञात मिसाइलें भी दिखाई दी. ईरान के सरकारी टीवी पर ये वीडियो दिखाया गया. जिसे काफी एडिट किया गया था. इसके कुछ हिस्सों को ब्लर कर दिया गया था. इस वीडियो में सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल अली अब्दुल्लाही को ज़मीन के नीचे बनी इस मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए देखा जा सकता है. उनके साथ IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसावी हैं. हालाँकि वीडियो में यह नहीं बताया गया कि ये दौरा कब हुआ था और न ही इस जगह के बारे में कोई जानकारी दी गई. इससे पहले, IRGC ने बताया था कि उसके एयरोस्पेस डिवीजन ने ज़मीन के नीचे मिसाइल और ड्रोन बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं और वह लगातार अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ा रहा है.