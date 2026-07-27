ETV Bharat / Videos

ICC चीफ के खिलाफ कार्रवाई पर भड़का ईरान, डिप्टी विदेश मंत्री ने की अमेरिका और इजराइल की आलोचना - US IRAN WAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ICC चीफ के खिलाफ कार्रवाई पर भड़का ईरान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जिस नेता के खिलाफ खुद ICC का गिरफ्तारी वारंट जारी है. वह अब उसी अदालत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. गरीबाबादी ने अमेरिका पर भी ICC के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करने का आरोप लगाया. दरअसल इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत हुई है. नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका ने ICC के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने ICC को भ्रष्ट संस्था बताते हुए आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक देशों और उनकी संप्रभुता को निशाना बना रही है.

नेतन्याहू ने ICC के पूर्व मुख्य अभियोजक करीम खान को हटाए जाने का भी स्वागत किया. उन्होंने दावा किया कि खान ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए उनके और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. हालांकि, इस दावे के समर्थन में कोई स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है.

ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जिस नेता के खिलाफ खुद ICC का गिरफ्तारी वारंट जारी है. वह अब उसी अदालत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. गरीबाबादी ने अमेरिका पर भी ICC के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करने का आरोप लगाया. दरअसल इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत हुई है. नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका ने ICC के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने ICC को भ्रष्ट संस्था बताते हुए आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक देशों और उनकी संप्रभुता को निशाना बना रही है.

नेतन्याहू ने ICC के पूर्व मुख्य अभियोजक करीम खान को हटाए जाने का भी स्वागत किया. उन्होंने दावा किया कि खान ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए उनके और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. हालांकि, इस दावे के समर्थन में कोई स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN DEPUTY FOREIGN MINISTER
ICC CHIEF
काजम गरीबाबादी
US IRAN WAR
IRAN TARGETS US ISRAEL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Donald Trump warns Iran on weapons

ट्रम्प की ईरान को खुली धमकी- 'हथियार खत्म नहीं हुए'; इधर खामेनेई का पलटवार और नेतन्याहू की जिद!

July 27, 2026 at 3:15 PM IST
IMD WEATHER FORECAST TODAY

देशभर में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून; UP-MP और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल-गुजरात में हाहाकार!

July 27, 2026 at 3:12 PM IST
ASSAM FLOOD LATEST UPDATE 2026

असम में बाढ़ से हालात अब भी गंभीर; 5.24 लाख लोग प्रभावित, मृतकों का आंकड़ा 68 पहुंचा!

July 27, 2026 at 3:11 PM IST
TWIN BROTHERS GET AADHAAR CARD AFTER 2 YEARS IN KERALA

जुड़वां होना बना था मुसीबत! फिंगरप्रिंट मैच होने से अटका था Aadhaar, 2 साल बाद ऐसे सुलझी गुत्थी

July 27, 2026 at 12:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.