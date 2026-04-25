ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं. जहां से वो ओमान और रूस जाएंगे. इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा है कि विदेश मंत्री के इस्लामाबाद दौरे में अमेरिका से बातचीत की कोई योजना नहीं है. ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विदेश मंत्री का इस्लामाबाद दौरा क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत हो रहा है, जहां वो पाकिस्तान के कई नेताओं और उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने X पर पर लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच मीटिंग का कोई प्लान नहीं है. ईरान के ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान को बता दिए जाएंगे. हालांकि ईरान.. अमेरिका से बातचीत से इनकार कर रहा है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे से तेहरान और वाशिंगटन के बीच नए सिरे से शांति बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है.