ईरानी बहनों का परिजनों से संपर्क नहीं, रहने-खाने का संकट, सरकार से मांगी मदद - IRANIAN SISTERS FACING PROBLEMS
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Published : April 9, 2026 at 8:59 PM IST
उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपने लेकर ये दोनों बहनें ईरान से भारत आईं. जिनाब मोहम्मदी और सोलमाज मोहम्मदी दोनों आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तम में रहकर बी फार्मेंसी की पढ़ाई कर रही थीं. तभी ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हो गया. हमले में ईरान में भारी तबाही हुई. हजारों लोग मारे गए. दस दिन पहले तक दोनों बहने अपने जिस परिवार के संपर्क में थी, उनसे इनका संपर्क कट गया. फोन कॉल आना बंद हो गया. ऐसे में दोनों बहनें परेशान हैं. इनके पास जो पैसे थे, वो खत्म हो गए. अब वो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं.. लिहाजा उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.
दोनों ने दिल्ली में ईरानी दूतावास से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई खास जवाब नहीं मिला है. परेशान दोनों बहनों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया. उनकी गुहार पर अधिकारियों ने उन्हें मदद का भरोसा दिया. फिलहाल दोनों बहनें ईरान से एक कॉल के लिए प्रार्थना कर रही है, ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके.
उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपने लेकर ये दोनों बहनें ईरान से भारत आईं. जिनाब मोहम्मदी और सोलमाज मोहम्मदी दोनों आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तम में रहकर बी फार्मेंसी की पढ़ाई कर रही थीं. तभी ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हो गया. हमले में ईरान में भारी तबाही हुई. हजारों लोग मारे गए. दस दिन पहले तक दोनों बहने अपने जिस परिवार के संपर्क में थी, उनसे इनका संपर्क कट गया. फोन कॉल आना बंद हो गया. ऐसे में दोनों बहनें परेशान हैं. इनके पास जो पैसे थे, वो खत्म हो गए. अब वो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं.. लिहाजा उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.
दोनों ने दिल्ली में ईरानी दूतावास से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई खास जवाब नहीं मिला है. परेशान दोनों बहनों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया. उनकी गुहार पर अधिकारियों ने उन्हें मदद का भरोसा दिया. फिलहाल दोनों बहनें ईरान से एक कॉल के लिए प्रार्थना कर रही है, ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके.