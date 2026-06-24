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पीएम मोदी को ईरान के राष्ट्रपति का निमंत्रण, खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्म में आने का अनुरोध - IRAN INVITES PM MODI

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पीएम मोदी को ईरान के राष्ट्रपति का निमंत्रण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 11:00 PM IST

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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. हालांकि पीएम मोदी को न्योता देने के बारे में नई दिल्ली से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है. ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में 5 से 9 जुलाई तक होंगी.   5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कोम में विशेष समारोह होंगे, जबकि अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम 9 जुलाई को मशहद में आयोजित किया जाएगा.

28 फरवरी को अमेरिका के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी.  खामेनेई ने करीब तीन दशकों तक ईरान पर शासन किया. उनके निधन के बाद यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय समारोह होगा, जिसमें दुनिया के कई देशों के नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

भारत ईरान को अपना विस्तारित पड़ोसी मानता है. साथ ही, दोनों देशों के बीच प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं. खामेनेई के निधन पर भारत ने गहरा शोक जताया था. पश्चिम एशिया में 40 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी नेतृत्व से लगातार संपर्क बनाए रखा. वहीं हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने नई दिल्ली आए थे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और एस. जयशंकर से द्विपक्षीय बैठक की थी.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. हालांकि पीएम मोदी को न्योता देने के बारे में नई दिल्ली से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है. ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में 5 से 9 जुलाई तक होंगी.   5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कोम में विशेष समारोह होंगे, जबकि अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम 9 जुलाई को मशहद में आयोजित किया जाएगा.

28 फरवरी को अमेरिका के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी.  खामेनेई ने करीब तीन दशकों तक ईरान पर शासन किया. उनके निधन के बाद यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय समारोह होगा, जिसमें दुनिया के कई देशों के नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

भारत ईरान को अपना विस्तारित पड़ोसी मानता है. साथ ही, दोनों देशों के बीच प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं. खामेनेई के निधन पर भारत ने गहरा शोक जताया था. पश्चिम एशिया में 40 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी नेतृत्व से लगातार संपर्क बनाए रखा. वहीं हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने नई दिल्ली आए थे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और एस. जयशंकर से द्विपक्षीय बैठक की थी.

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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान
IRANIAN PRESIDENT PEZESHEKIAN
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सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई
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