ETV Bharat / Videos

ईरानी न्यूज एजेंसी ने जारी किया सुप्रीम लीडर मोजतबा का वीडियो, इजराइली मीडिया ने स्वास्थ्य खराब होने का किया था दावा - IRANI MEDIA CLAIM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान ने जारी किया सुप्रीम लीडर मोजतबा का वीडियो (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक बगैर तारीख वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो तब जारी किया गया जब कुछ दिनों पहले इजराइली मीडिया ने दावा किया गया था ईरान के सर्वोच्च नेता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. शुक्रवार को इजराइली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि खामेनेई बेहद गंभीर हालत में हैं. ईरानी प्रशासन के सूत्रों से हवाले से इजरायली मीडिया ने दावा किया कि ईरान के नेतृत्व के भीतर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं फैल रही हैं. द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया था कि अगर हम जल्द ही उनकी शहादत की खबर सुनेंगे तो हमें आश्चर्य नहीं होगा. 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायल सैन्य हमलों में उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के तुरंत बाद खामेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद ग्रहण किया. पद संभालने के बाद से उन्होंने कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं की है. 

ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक बगैर तारीख वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो तब जारी किया गया जब कुछ दिनों पहले इजराइली मीडिया ने दावा किया गया था ईरान के सर्वोच्च नेता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. शुक्रवार को इजराइली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि खामेनेई बेहद गंभीर हालत में हैं. ईरानी प्रशासन के सूत्रों से हवाले से इजरायली मीडिया ने दावा किया कि ईरान के नेतृत्व के भीतर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं फैल रही हैं. द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया था कि अगर हम जल्द ही उनकी शहादत की खबर सुनेंगे तो हमें आश्चर्य नहीं होगा. 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायल सैन्य हमलों में उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के तुरंत बाद खामेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद ग्रहण किया. पद संभालने के बाद से उन्होंने कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं की है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME LEADER MOJTABA
MOJTABA KHAMINEI HEALTH
सुप्रीम लीडर मोजतबा
IRANI MEDIA CLAIM
SUPREME LEADER MOJTABA VIDEO

संबंधित ख़बरें

बारामती में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश

महाराष्ट्र के बारामती में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, बाल-बाल बचा पायलट

August 9, 2026 at 5:59 PM IST
धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी

धर्मेंद्र प्रधान ने दो हफ्ते बाद इस्तीफा देने पर तोड़ी चुप्पी, कहा, कुछ लोग GEN-Z को कर रहे गुमराह

August 9, 2026 at 4:38 PM IST
जेडी वेंस की पीएम मोदी से बातचीत

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, भारत-अमेरिका सहयोग पर हुई अहम चर्चा

August 9, 2026 at 2:55 PM IST
RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत!

RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत! मोबाइल पर 2 मिनट में देखें ट्रेन की कौन-सी बर्थ है खाली

August 8, 2026 at 11:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.