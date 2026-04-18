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होर्मुज में भारतीय जहाजों पर ईरान का हमला: UKMTO सेंटर का दावा, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने की फायरिंग - FIRE ON TWO INDIAN VESSELS

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होर्मुज में भारतीय जहाजों पर ईरान का हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 10:13 PM IST

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होर्मुज स्ट्रेट में दो भारतीय तेल टैंकरों पर हमला हुआ है. ब्रिटिश मिलिट्री की UKMTO सेंटर ने दावा किया है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गन बोट ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय टैंकर पर फायरिंग की.. जिसके बाद दोनों भारतीय जहाजों को होर्मुज से पश्चिम की तरफ पीछे हटना पड़ा. UKMTO सेंटर ने ये भी दावा किया कि फायरिंग में टैंकर और उसके क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं. वहीं, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय झंडे वाले जहाज VLCC सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल ईरान तेल लदा था. जहाजों की पहचान सन्मार हेराल्ड और जग अर्नव के रूप में की गई है.    

भारतीय टैंकर पर फायरिंग उस वक्त की गई.. जबकि ईरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया. ईरान का कहना है कि होर्मुज से होकर जहाजों की आवाजाही पर तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा.. जब तक ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी है. ईरान ने साफ किया है कि होर्मुज से होकर आने-जाने वाले जहाजों को टोल पेमेंट करना पड़ेगा.  

एक दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीजफायर तक होर्मुज को खुला रखने का एलान किया था.. लेकिन डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने अपना रुख कड़ा कर लिया है. 

होर्मुज स्ट्रेट में दो भारतीय तेल टैंकरों पर हमला हुआ है. ब्रिटिश मिलिट्री की UKMTO सेंटर ने दावा किया है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गन बोट ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय टैंकर पर फायरिंग की.. जिसके बाद दोनों भारतीय जहाजों को होर्मुज से पश्चिम की तरफ पीछे हटना पड़ा. UKMTO सेंटर ने ये भी दावा किया कि फायरिंग में टैंकर और उसके क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं. वहीं, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय झंडे वाले जहाज VLCC सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल ईरान तेल लदा था. जहाजों की पहचान सन्मार हेराल्ड और जग अर्नव के रूप में की गई है.    

भारतीय टैंकर पर फायरिंग उस वक्त की गई.. जबकि ईरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया. ईरान का कहना है कि होर्मुज से होकर जहाजों की आवाजाही पर तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा.. जब तक ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी है. ईरान ने साफ किया है कि होर्मुज से होकर आने-जाने वाले जहाजों को टोल पेमेंट करना पड़ेगा.  

एक दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीजफायर तक होर्मुज को खुला रखने का एलान किया था.. लेकिन डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने अपना रुख कड़ा कर लिया है. 

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