अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है. कतर की राजधानी दोहा में होने वाली अहम बैठक से ठीक पहले उन्होंने ये दावा किया. उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का मकसद ईरान को पूरी तरह परमाणु हथियारों से मुक्त करना है. उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और खुद ईरान भी इस बात पर राजी हो चुका है. ट्रंप ने ये भी दावा किया कि अमेरिका इस समय सैन्य और राजनयिक दोनों मोर्चों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है. ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में ईरान के परमाणु ढांचे पर अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई के कारण ही यह कूटनीतिक प्रगति संभव हो पाई है और इससे मध्य पूर्व के संकट को टालने में मदद मिल सकती है. ट्रंप ने इस कूटनीतिक हलचल को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा और कहा कि तनाव के कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं.