'नहीं झुकेगा ईरान'... राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, सरेंडर का सपना भूल जाएं - IRAN WILL NOT BOW TO AMERICA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 7, 2026 at 9:54 PM IST
अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले के बावजूद ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दो टूक कहा कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेगा. हालांकि ईरान ने युद्ध के दौरान किए गए हमलों के लिए अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि जब तक ईरान पर वहां से हमला नहीं होता, तब तक उन देशों को टारगेट नहीं किया जाएगा.
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा. सोशल मीडिया X के रैपिड रिस्पांस पर ट्रंप ने लिखा कि बिना शर्त सरेंडर किए बगैर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा. इसके साथ ही वाशिंगटन ने आने वाले दिनों ने ईरान पर भीषण बमबारी की चेतावनी दी और कहा कि ये अब तक सबसे तेज हमला होगा.
अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले के बावजूद ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दो टूक कहा कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेगा. हालांकि ईरान ने युद्ध के दौरान किए गए हमलों के लिए अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि जब तक ईरान पर वहां से हमला नहीं होता, तब तक उन देशों को टारगेट नहीं किया जाएगा.
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा. सोशल मीडिया X के रैपिड रिस्पांस पर ट्रंप ने लिखा कि बिना शर्त सरेंडर किए बगैर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा. इसके साथ ही वाशिंगटन ने आने वाले दिनों ने ईरान पर भीषण बमबारी की चेतावनी दी और कहा कि ये अब तक सबसे तेज हमला होगा.