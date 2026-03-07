ETV Bharat / Videos

'नहीं झुकेगा ईरान'... राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, सरेंडर का सपना भूल जाएं - IRAN WILL NOT BOW TO AMERICA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'नहीं झुकेगा ईरान'... (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 9:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले के बावजूद ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दो टूक कहा कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेगा. हालांकि ईरान ने युद्ध के दौरान किए गए हमलों के लिए अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि जब तक ईरान पर वहां से हमला नहीं होता, तब तक उन देशों को टारगेट नहीं किया जाएगा.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा. सोशल मीडिया X के रैपिड रिस्पांस पर ट्रंप ने लिखा कि बिना शर्त सरेंडर किए बगैर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा. इसके साथ ही वाशिंगटन ने आने वाले दिनों ने ईरान पर भीषण बमबारी की चेतावनी दी और कहा कि ये अब तक सबसे तेज हमला होगा. 

अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले के बावजूद ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दो टूक कहा कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेगा. हालांकि ईरान ने युद्ध के दौरान किए गए हमलों के लिए अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि जब तक ईरान पर वहां से हमला नहीं होता, तब तक उन देशों को टारगेट नहीं किया जाएगा.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा. सोशल मीडिया X के रैपिड रिस्पांस पर ट्रंप ने लिखा कि बिना शर्त सरेंडर किए बगैर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा. इसके साथ ही वाशिंगटन ने आने वाले दिनों ने ईरान पर भीषण बमबारी की चेतावनी दी और कहा कि ये अब तक सबसे तेज हमला होगा. 

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN WILL NOT BOW TO AMERICA
मसूद पेजेशकियन का बयान
नहीं झुकेगा ईरान
सरेंडर का सपना भूल जाएं
IRAN WILL NOT BOW TO AMERICA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना

टी20 विश्व कप फाइनल: भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना

March 7, 2026 at 9:53 PM IST
समुद्री लहरों से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

चेल्लानम में 7.36 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार तैयार, समुद्री लहरों से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

March 7, 2026 at 8:07 PM IST
बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटीं लीला ईसो

महिला दिवस विशेष: रेड लाइट एरिया के बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटीं लीला ईसो

March 7, 2026 at 8:03 PM IST
उत्तरी बंगाल के चाय निर्यातक परेशान

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध: उत्तरी बंगाल के चाय निर्यातक परेशान

March 7, 2026 at 5:21 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.