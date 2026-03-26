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नहीं झुकेगा ईरान... तेज होगी जंग, युद्ध के 27वें दिन ईरान और अमेरिका के तेवर तल्ख - IRAN WILL NOT BOW DOWN

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नहीं झुकेगा ईरान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 11:10 PM IST

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पश्चिम एशिया में संकट का नया दौर शुरू हो गया है. युद्ध के 27वें दिन ईरान और अमेरिका दोनों के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है. ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है. वहीं, अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने फोर्स को इकट्ठा कर लिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के हवाले से ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि अब तक अमेरिका से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही बातचीत का कोई प्लान है. उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है कि उनके नेताओं को अपने ही लोगों द्वारा हत्या का डर सता रहा है.

नए संकट के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान सख्त हो गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान सरकार संसद में एक बिल लाने जा रही है. जिससे जरिए वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स को कानूनी दर्जा दे सके. वैसे भी, ईरान पर होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से 2 मिलियन डॉलर अवैध ट्रांजिट टैक्स वसूलने का आरोप लगता रहा है.. लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज कर चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलने पर ईरान के पावर प्लांटों पर हमले की धमकी दे चुके हैं. हालांकि, ईरान ने भारत समेत अपने पांच मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही है. भारत के अलावा इन देशों में चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं.  

पश्चिम एशिया में संकट का नया दौर शुरू हो गया है. युद्ध के 27वें दिन ईरान और अमेरिका दोनों के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है. ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है. वहीं, अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने फोर्स को इकट्ठा कर लिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के हवाले से ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि अब तक अमेरिका से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही बातचीत का कोई प्लान है. उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है कि उनके नेताओं को अपने ही लोगों द्वारा हत्या का डर सता रहा है.

नए संकट के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान सख्त हो गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान सरकार संसद में एक बिल लाने जा रही है. जिससे जरिए वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स को कानूनी दर्जा दे सके. वैसे भी, ईरान पर होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से 2 मिलियन डॉलर अवैध ट्रांजिट टैक्स वसूलने का आरोप लगता रहा है.. लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज कर चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलने पर ईरान के पावर प्लांटों पर हमले की धमकी दे चुके हैं. हालांकि, ईरान ने भारत समेत अपने पांच मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही है. भारत के अलावा इन देशों में चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं.  

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