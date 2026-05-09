अमेरिका और ईरान के बीच अगले सप्ताह इस्लामबाद में फिर से शांति वार्ता होने वाली है, लेकिन इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो इसके घातक परिणाम होंगे. ईरान की ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकती है. अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद होर्मुज स्ट्रेट के पास फंसे दूसरे देशों के जहाजों को ईरानी हमलों से बचाकर सुरक्षित रास्ता देना है. चूंकि ईरान ने होर्मुज के बंद कर रखा है, लिहाजा अमेरिका की इस कार्रवाई को वह युद्ध विराम का उल्लंघन मानता है. ईरान ने होर्मुज को बंद कर रखा है तो इसके खिलाफ अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी कर रखी है और इस नाकेबंदी के समर्थन में अमेरिका ने हाल ही में अपने तीन गाडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को अरब सागर में ऑपरेट करने का दावा किया है. अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स का मकसद ईरानी बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही को रोकना है.

अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका नौसेना के तीन जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उन हमलों को विफल कर दिया है. उधर, ईरान ने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने जास्क पोर्ट और होर्मुज स्ट्रेट में उसके दो जहाजों को निशाना बनाया है. अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा में की कई कार्रवाई बताया है. उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार धमकी दी है कि होर्मुज को तुरंत खोलो या फिर हमले के लिए तैयार रहो.