मिडिल ईस्ट में बढ़ता ईरान संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अमेरिका-इजराइल की कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। इतिहास बताता है कि केवल सैन्य जीत से स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बनाना मुश्किल होता है। वहीं ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए संघर्ष को फैलाने की रणनीति अपना रहा है। इस स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है, क्योंकि उसके ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से रणनीतिक संबंध हैं और ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है।