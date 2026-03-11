ETV Bharat / Videos

ईरान वॉर: क्यों भारत के लिए सबसे मुश्किल है ये जियोपॉलिटिकल संकट ? - IRAN WAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
क्यों भारत के लिए सबसे मुश्किल है ये जियोपॉलिटिकल संकट ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मिडिल ईस्ट में बढ़ता ईरान संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अमेरिका-इजराइल की कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। इतिहास बताता है कि केवल सैन्य जीत से स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बनाना मुश्किल होता है। वहीं ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए संघर्ष को फैलाने की रणनीति अपना रहा है। इस स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है, क्योंकि उसके ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से रणनीतिक संबंध हैं और ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ता ईरान संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अमेरिका-इजराइल की कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। इतिहास बताता है कि केवल सैन्य जीत से स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बनाना मुश्किल होता है। वहीं ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए संघर्ष को फैलाने की रणनीति अपना रहा है। इस स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है, क्योंकि उसके ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से रणनीतिक संबंध हैं और ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है।

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN WAR
INDIA
GEOPOLITICAL CRISIS
ईरान वॉर
IRAN WAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

13 साल बेहोश रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक पहला फैसला !

March 11, 2026 at 3:51 PM IST
जयशंकर ने ईरान से की अहम बातचीत

पश्चिम एशिया संकट के बीच सक्रिय भारत: जयशंकर ने ईरान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया से की अहम बातचीत

March 11, 2026 at 3:20 PM IST
युद्ध के कारण देश भर में LPG आपूर्ति पर संकट

युद्ध के कारण देश भर में LPG आपूर्ति पर संकट, होटल उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ीं दिक्कतें

March 10, 2026 at 11:10 PM IST
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, वैश्विक हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत

March 10, 2026 at 11:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.