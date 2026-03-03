ईरान युद्ध की वजह से मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर दी गईं. US, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते विवाद के बीच एयरलाइंस द्वारा फ़्लाइट कैंसिल करने की वजह से चौथे दिन भी फ़्लाइट ऑपरेशन में परेशानियां हुईं. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 फ़्लाइट कैंसिल की गईं, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर 107 सर्विस कैंसिल की गईं. बैंगलोर में, आज के लिए कम से कम 42 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई. X पर एक पोस्ट में, चेन्नई एयरपोर्ट ने कहा कि 30 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं . 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट संकट शुरू होने के बाद से, इंडियन एयरलाइंस ने पिछले तीन दिनों में 1,117 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं. 28 फरवरी को शुरू हुए US और इज़राइल के ईरान पर हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे. जिसके बाद ईरान खाड़ी के आसपास इज़राइल और US मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है.