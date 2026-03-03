पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के बीच सरकारी सोर्स ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास कुल आठ हफ़्ते का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक है.जिसमें स्ट्रेटेजिक रिज़र्व शामिल हैं, और भारत का लगभग 40 परसेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से होकर गुज़रता है. केप्लर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास लगभग 100 मिलियन बैरल कमर्शियल क्रूड ऑयल का स्टॉक है - स्टोरेज टैंकों, अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिज़र्व और देश की ओर आने वाले जहाजों में, जो होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने पर 40-45 दिनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफी है. रत अपनी ज़रूरत का लगभग 88 परसेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, जो पेट्रोल और डीज़ल जैसे फ्यूल के लिए कच्चा माल है, और इसमें से 50 परसेंट से ज़्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से आता है.यह होर्मुज स्ट्रेट के पतले रास्ते से होकर गुज़रता है, जो अब चल रहे ईरान संकट के कारण बाधित हो गया है.कतर में देश का मुख्य लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर भी भारत को फ्यूल भेजने के लिए इसी स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है.