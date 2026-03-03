ETV Bharat / Videos

ईरान युद्ध, तेल पर संकट !- 8 हफ्ते चल सकता है भारत का क्रूड ऑयल स्टॉक - IRAN WAR OIL CRISIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान युद्ध, तेल पर संकट ! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 10:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के बीच सरकारी सोर्स ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास कुल आठ हफ़्ते का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक है.जिसमें स्ट्रेटेजिक रिज़र्व शामिल हैं, और भारत का लगभग 40 परसेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से होकर गुज़रता है. केप्लर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास लगभग 100 मिलियन बैरल कमर्शियल क्रूड ऑयल का स्टॉक है - स्टोरेज टैंकों, अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिज़र्व और देश की ओर आने वाले जहाजों में, जो होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने पर 40-45 दिनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफी है. रत अपनी ज़रूरत का लगभग 88 परसेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, जो पेट्रोल और डीज़ल जैसे फ्यूल के लिए कच्चा माल है, और इसमें से 50 परसेंट से ज़्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से आता है.यह होर्मुज स्ट्रेट के पतले रास्ते से होकर गुज़रता है, जो अब चल रहे ईरान संकट के कारण बाधित हो गया है.कतर में देश का मुख्य लिक्विफाइड नेचुरल गैस  सप्लायर भी भारत को फ्यूल भेजने के लिए इसी स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है.

पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के बीच सरकारी सोर्स ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास कुल आठ हफ़्ते का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक है.जिसमें स्ट्रेटेजिक रिज़र्व शामिल हैं, और भारत का लगभग 40 परसेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से होकर गुज़रता है. केप्लर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास लगभग 100 मिलियन बैरल कमर्शियल क्रूड ऑयल का स्टॉक है - स्टोरेज टैंकों, अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिज़र्व और देश की ओर आने वाले जहाजों में, जो होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने पर 40-45 दिनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफी है. रत अपनी ज़रूरत का लगभग 88 परसेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, जो पेट्रोल और डीज़ल जैसे फ्यूल के लिए कच्चा माल है, और इसमें से 50 परसेंट से ज़्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से आता है.यह होर्मुज स्ट्रेट के पतले रास्ते से होकर गुज़रता है, जो अब चल रहे ईरान संकट के कारण बाधित हो गया है.कतर में देश का मुख्य लिक्विफाइड नेचुरल गैस  सप्लायर भी भारत को फ्यूल भेजने के लिए इसी स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN WAR OIL CRISIS
IRAN WAR
CRUDE OIL STOCK
ईरान युद्ध तेल पर संकट
IRAN WAR OIL CRISIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

राज्यसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव

राज्यसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, बिहार से नितिन नबीन मैदान में

March 3, 2026 at 10:44 PM IST
क्या शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध?

क्या शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध? ईरान-इजराइल-अमेरिका टकराव का पूरा सच

March 3, 2026 at 10:31 PM IST
ईरान युद्ध से यात्रा पर संकट

ईरान युद्ध से यात्रा पर संकट, 250 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल

March 3, 2026 at 10:25 PM IST
3 लोगों की मौत, 75 घायल

सांडों को काबू करने की प्रतियोगिता में हादसा, 3 लोगों की मौत, 75 घायल

March 3, 2026 at 6:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.