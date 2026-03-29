ETV Bharat / Videos

ईरान जंग: ट्रंप के खिलाफ अमेरिका भर में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों लोग - NO KINGS PROTEST IN US

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ट्रंप के खिलाफ अमेरिका भर में प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका में 'नो किंग्स' दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी. जिसमें लोगों ने उनके प्रशासन और ईरान के साथ युद्ध को लेकर तीखा आक्रोश जताया. मिनेसोटा इन प्रदर्शनों का केंद्र रहा. सेंट पॉल में मिनेसोटा कैपिटल के लॉन और आसपास की सड़कों पर हजारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे.  कुछ लोग अमेरिकी झंडे को उल्टा लहरा रहे थे. जो संकट का प्रतीक माना जाता है. 'नो किंग्स' आंदोलन की तरफ से एक साल से भी कम समय में ये तीसरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है. जून में विरोध के पहले चरण में लगभग पचास लाख से अधिक लोग और दूसरे चरण में अक्टूबर में सत्तर लाख लोग शामिल हुए थे. मिनेसोटा में ट्रंप की इमिग्रेसन विरोधी नीतियों के खिलाफ आईसीई के अभियानों के दौरान एलेक्स प्रीटी और रीन गुड की हत्या जैसी वारदात देखने को मिली थी. मशहूर रॉक गायक और ट्रंप के कट्टर आलोचक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने सेंट पॉल में अपना नया विरोध गीत "स्ट्रीट्स ऑफ मिनियापोलिस" गाया. जिसमें उन्होंने इमिग्रेसन की कार्रवाई के दौरान संघीय एजेंटों द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. 

अमेरिका में 'नो किंग्स' दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी. जिसमें लोगों ने उनके प्रशासन और ईरान के साथ युद्ध को लेकर तीखा आक्रोश जताया. मिनेसोटा इन प्रदर्शनों का केंद्र रहा. सेंट पॉल में मिनेसोटा कैपिटल के लॉन और आसपास की सड़कों पर हजारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे.  कुछ लोग अमेरिकी झंडे को उल्टा लहरा रहे थे. जो संकट का प्रतीक माना जाता है. 'नो किंग्स' आंदोलन की तरफ से एक साल से भी कम समय में ये तीसरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है. जून में विरोध के पहले चरण में लगभग पचास लाख से अधिक लोग और दूसरे चरण में अक्टूबर में सत्तर लाख लोग शामिल हुए थे. मिनेसोटा में ट्रंप की इमिग्रेसन विरोधी नीतियों के खिलाफ आईसीई के अभियानों के दौरान एलेक्स प्रीटी और रीन गुड की हत्या जैसी वारदात देखने को मिली थी. मशहूर रॉक गायक और ट्रंप के कट्टर आलोचक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने सेंट पॉल में अपना नया विरोध गीत "स्ट्रीट्स ऑफ मिनियापोलिस" गाया. जिसमें उन्होंने इमिग्रेसन की कार्रवाई के दौरान संघीय एजेंटों द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

NO KINGS PROTEST IN US
PROTESTS AGAINST TRUMP
IRAN WAR
TRUMP
NO KINGS PROTEST IN US

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

असम विधानसभा चुनाव: अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बोले-घुसपैठ रोकना ही काफी नहीं, हर अवैध प्रवासी को वापस भेजा जाना चाहिए

March 29, 2026 at 6:55 PM IST
विजय दो सीट से लड़ेंगे चुनाव

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: टीवीके ने जारी की लिस्ट, विजय दो सीट से लड़ेंगे चुनाव

March 29, 2026 at 5:36 PM IST
EC ने तीसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की

पश्चिम बंगाल: EC ने तीसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की, हटाए गए नामों की संख्या पर सस्पेंस

March 29, 2026 at 5:04 PM IST
पीएम मोदी ने की सभी से एकजुट होने की अपील

मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने की सभी से एकजुट होने की अपील, कहा- जंग की वजह से मुश्किल हालात

March 29, 2026 at 2:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.