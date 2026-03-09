ETV Bharat / Videos

ईरान युद्ध का दसवां दिन: अमेरिका-इजराइल ने तेहरान, इस्फहान समेत कई शहरों पर बरसाये बम, ईरान का अबू धाबी में ड्रोन अटैक - IRAN WAR DAY 10

ईरान युद्ध का दसवां दिन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 8:37 PM IST

ईरान-इज़राइल-US युद्ध का 10वां दिन: ईरान-इज़राइल-US युद्ध ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं क्योंकि ईरान ने सोमवार को इज़राइल और खाड़ी देशों पर और हमले किए, इसके कुछ ही घंटों बाद ईरानी सरकारी टीवी ने कहा कि देश के दिवंगत सुप्रीम लीडर के बेटे और लंबे समय से दावेदार माने जाने वाले मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है. न तो US-इज़राइल और न ही ईरान की तरफ से कोई नरमी का कोई संकेत है. ईरान पड़ोसी खाड़ी देशों में US की जगहों को निशाना बनाना जारी रखे हुए है. जबकि US और इज़राइल तेहरान पर हमले जारी रखे हुए हैं. इज़राइल लेबनान में भी एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा है. जहां वह ईरान समर्थक हिज़्बुल्लाह से लड़ रहा है. सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उसने शायबा ऑयल फील्ड को टारगेट करके किए गए ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है.ह्यूमन राइट्स वॉच ने इज़राइल पर दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों में "गैर-कानूनी" तरीके से व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत सभी ने नए हमलों की खबर दी. इराक के उत्तरी शहर मोसुल के पास हशेद अल-शाबी के एक बेस पर एयर स्ट्राइक हुई. तुर्की ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जिसके बाद मलबा खाली ज़मीन पर गिर गया.

IRAN WAR DAY 10
IRAN WAR
ईरान इज़राइल US युद्ध
US ISRAEL BOMB TEHRAN
IRAN WAR DAY 10

ETV Bharat Hindi Team

