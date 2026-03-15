ईरान जंग: यात्रा पर संकट भारी, एयर इंडिया और इंडिगो ने दुबई, अबू धाबी की उड़ानें घटाई - WEST ASIA CONFLICT
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Published : March 15, 2026 at 6:22 PM IST
अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के बीच हवाई यात्रा पर संकट है. संडे को इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने UAE हवाई अड्डा अधिकारियों के निर्देशों के बाद अपनी कई निर्धारित उड़ानें कम कर दी हैं. वो दिल्ली-दुबई के बीच केवल एक वापसी उड़ान संचालित करेगी. जबकि दुबई के लिए संचालित पांच में से चार उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस भी दिल्ली-दुबई के बीच केवल एक वापसी उड़ान संचालित करेगी. जबकि दुबई के लिए निर्धारित 6 में से 5 उड़ानों को रद्द कर दिया है. हालाँकि एयरलाइन ने शारजाह से अपनी उड़ानें जारी रखने की बात कही है. जिसमें दिल्ली, कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ानें हैं. एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को बिना अतिरिक्त पैसे दिए भविष्य की किसी तारीख में उड़ान दोबारा बुक करने या फिर टिकट का पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया है. वहीं इंडिगो ने दुबई में उड़ान संचालन को और अधिक प्रतिबंधित कर दिया है. जिसके चलते उड़ानों के समय-सारिणी में बदलाव किया है. एयरलाइन ने दुबई आने-जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करें साथ ही यात्रियों को नई जानकारियों लिए उन्हें नोटिफिकेशन्स भेजने की बात कही है.
अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के बीच हवाई यात्रा पर संकट है. संडे को इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने UAE हवाई अड्डा अधिकारियों के निर्देशों के बाद अपनी कई निर्धारित उड़ानें कम कर दी हैं. वो दिल्ली-दुबई के बीच केवल एक वापसी उड़ान संचालित करेगी. जबकि दुबई के लिए संचालित पांच में से चार उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस भी दिल्ली-दुबई के बीच केवल एक वापसी उड़ान संचालित करेगी. जबकि दुबई के लिए निर्धारित 6 में से 5 उड़ानों को रद्द कर दिया है. हालाँकि एयरलाइन ने शारजाह से अपनी उड़ानें जारी रखने की बात कही है. जिसमें दिल्ली, कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ानें हैं. एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को बिना अतिरिक्त पैसे दिए भविष्य की किसी तारीख में उड़ान दोबारा बुक करने या फिर टिकट का पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया है. वहीं इंडिगो ने दुबई में उड़ान संचालन को और अधिक प्रतिबंधित कर दिया है. जिसके चलते उड़ानों के समय-सारिणी में बदलाव किया है. एयरलाइन ने दुबई आने-जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करें साथ ही यात्रियों को नई जानकारियों लिए उन्हें नोटिफिकेशन्स भेजने की बात कही है.