ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन दावों को खारिज कर दिया है. जिनमें कहा गया था कि अमेरिका के हथियार कम हो रहे हैं. ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी देते हुए खार्ग आइलैंड पर हमले की AI तस्वीरें भी साझा की हैं.

दूसरी ओर, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 'जिहाद' को ही एकमात्र रास्ता बताया है और हिजबुल्लाह का बचाव करने की कसम खाई है. इस पूरी खींचतान के बीच, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की उस मांग को सिरे से ठुकरा दिया है जिसमें गाजा, लेबनान और सीरिया से इजराइली सेना को पीछे हटने के लिए कहा गया था. इस वैश्विक तनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.