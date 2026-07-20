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ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव: अमेरिकी ठिकानों पर हमला, जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत, मोजतबा खामेनेई की अमेरिका को चेतावनी - IRAN US CONFLICT

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Iran attacks US military base in Jordan (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 1:58 PM IST

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ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुँच गया है. जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और एक लापता है. इसके जवाब में 'यूएस सेंट्रल कमांड' ने ईरान पर नए सिरे से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिनका मकसद सैनिकों की मौत का बदला लेना और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस युद्ध में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका पर हालिया 14-सूत्रीय समझौते को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उसे 'शैतान' करार दिया है और कड़ी चेतावनी दी है. खामेनेई ने ईरानी नागरिकों से देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की है.

ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुँच गया है. जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और एक लापता है. इसके जवाब में 'यूएस सेंट्रल कमांड' ने ईरान पर नए सिरे से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिनका मकसद सैनिकों की मौत का बदला लेना और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस युद्ध में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका पर हालिया 14-सूत्रीय समझौते को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उसे 'शैतान' करार दिया है और कड़ी चेतावनी दी है. खामेनेई ने ईरानी नागरिकों से देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की है.

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