ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी…‘नए हथियार से दुश्मन को हार्ट अटैक’ - IRAN US TENSION
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Published : April 30, 2026 at 5:50 PM IST
ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए दावा किया है कि वह एक ऐसे नए हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिससे दुश्मन को “हार्ट अटैक” हो सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब
डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है. ईरान इस नाकाबंदी को हटाने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बातचीत चाहता है। प्रतिबंधों के चलते ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ है और कई जहाज बंदरगाहों पर फंसे हैं. बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच टकराव और गहराने की आशंका है, जिससे वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है.
ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए दावा किया है कि वह एक ऐसे नए हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिससे दुश्मन को “हार्ट अटैक” हो सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब
डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है. ईरान इस नाकाबंदी को हटाने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बातचीत चाहता है। प्रतिबंधों के चलते ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ है और कई जहाज बंदरगाहों पर फंसे हैं. बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच टकराव और गहराने की आशंका है, जिससे वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है.