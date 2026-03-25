ईरान की तस्मीन न्यूज एंजेसी ने बताया कि ईरान ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया. वहीं ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्धविराम योजना की पेशकश की है..इसमें ईरान से उसके तीन मुख्य परमाणु स्थलों को नष्ट करने, यूरेनियम संवर्धन बंद करने, अपने बैलिस्टिक-मिसाइल कार्यक्रम को निलंबित करने, प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से फिर से खोलने की बात कही गई है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू नहीं किया जाएगा. ईरान की सेना के एक प्रवक्ता ने युद्धविराम समझौते से जुड़े अमेरिकी प्रयासों का मजाक उड़ाया. जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 15 सूत्रीय योजना के सफल होने की कोई संभावना है. इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज का कहना है कि 28 फरवरी को ईरान पर यूएस-इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइली सेना ने ईरान में 15 हजार से ज्यादा बम गिराए हैं. इजराइल ने तेहरान में नौसेना क्रूज मिसाइल बनाने वाली दो अहम जगहों पर हमला किया. ईरान ने पश्चिम इराक के अनबार प्रांत पर मिसाइल दागी....जो हब्बानिया इलाके में एक मिलिट्री क्लिनिक पर गिरी. जिसमें सात सैनिक मारे गए और 13 घायल हो गए. साथ ही ईरान ने कुवैत, जार्डन बहरीन और इजराइस पर मिसाइल से हमला किया. कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन हमले किया. जिससे फ्यूल टैंक में आग लग गई और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया. फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन से बात की और युद्ध खत्म करने की अपील की. इधर ईरान ने एक बार फिर दोहराया कि होर्मूज स्ट्रेट से गैर दुश्मन देश के जहाज जा सकते हैं. ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए अमेरिका मध्य पूर्व में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 3,000 सैनिकों को तैनात करने के बार में सोच रहा है. ये सैनिक उन हजारों मरीन सैनिकों में शामिल हो जाएंगे जो शुक्रवार तक क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं. हाल ही में ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए पांच दिन की नई समयसीमा दी थी.