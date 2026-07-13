अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमला किया. ईरानी मीडिया के मुताबिक, दक्षिणी ईरान के शहरों जस्क, बंदर अब्बास और सिरिक में तीन धमाकों की आवाज सुनी गई.

होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एक कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई थी और उसके चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर कई चरणों में हवाई हमले किए. ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब दिया और पश्चिम एशिया के कई देशों को निशाना बनाया. ईरान के हमलों का दायरा बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और यहां तक कि ओमान तक फैल गया. ओमान के साथ साझा समुद्री सीमा वाला होर्मुज स्ट्रेट इस तनाव का केंद्र बना रहा.

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यदि व्यापक स्तर पर फिर से युद्ध शुरू होता है, तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे. उन्होंने दोनों पक्षों से हमले बंद करने और बातचीत से मसलों को सुलझाने की अपील की. वहीं, अमेरिका का कहना है कि उसके इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और सिविल बोट को निशाना बनाने में किया जा रहा है.

अमेरिकी सेना के मुताबिक, उसने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार ठिकानों, मिसाइल, ड्रोन से जुड़े सैन्य उपकरणों और छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया. अमेरिका ने दावा किया कि उसने 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को अपना टारगेट बनाया. उसने ये भी कहा कि इस अभियान में पहली बार लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, हवाई ड्रोन और नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. अमेरिका ने एक फिर जोर देकर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इस पर ईरान का नियंत्रण नहीं है.