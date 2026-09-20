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ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर रखीं 7 शर्तें, मांगें ठुकराने पर ट्रंप को दी निर्णायक जंग की धमकी

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ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर रखीं 7 शर्तें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 4:53 PM IST

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ईरान ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सात शर्तें रखी हैं. साथ ही, चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका उसकी मांगों को ठुकराता है कि ईरान 'निर्णायक युद्ध' के लिए तैयार है. ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए बिचौलिये के रूप में काम कर रहे कतर के जरिए अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखी है. ईरान ने जो सात शर्तें रखी हैं उनमें पहली तीन शर्तें हैं- सभी फ्रंट पर जंग खत्म हो, हमारे रुके हुए फंड जारी हों, और नौसेना की नाकेबंदी खत्म हो. ईरान को अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जवाब का इंतजार है. ईरान ने चेतावनी दी कि भविष्य में ईरान का कोई भी जवाब बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें इलाके में अमेरिकी बेस, कमर्शियल ठिकाने और लोकल लेवल पर काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं. ईरान ने ये भी साफ किया है कि उसने परमाणु अप्रसार संधि से हटने का फैसला नहीं किया है.

ईरान ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सात शर्तें रखी हैं. साथ ही, चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका उसकी मांगों को ठुकराता है कि ईरान 'निर्णायक युद्ध' के लिए तैयार है. ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए बिचौलिये के रूप में काम कर रहे कतर के जरिए अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखी है. ईरान ने जो सात शर्तें रखी हैं उनमें पहली तीन शर्तें हैं- सभी फ्रंट पर जंग खत्म हो, हमारे रुके हुए फंड जारी हों, और नौसेना की नाकेबंदी खत्म हो. ईरान को अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जवाब का इंतजार है. ईरान ने चेतावनी दी कि भविष्य में ईरान का कोई भी जवाब बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें इलाके में अमेरिकी बेस, कमर्शियल ठिकाने और लोकल लेवल पर काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं. ईरान ने ये भी साफ किया है कि उसने परमाणु अप्रसार संधि से हटने का फैसला नहीं किया है.

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