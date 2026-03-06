ETV Bharat / Videos

ईरान का बड़ा दावा: भारत की तरक्की रोकने के लिए युद्ध करा रहा है अमेरिका

ईरान का बड़ा दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 10:12 PM IST

क्या ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का कोई इंडिया कनेक्शन हैं? क्या अमेरिका... भारत और चीन से डरा हुआ है? क्या अमेरिका.. भारत और चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए दूसरे देशों पर युद्ध थोप रहा है. भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ये बड़ा दावा किया है कि डरा हुआ है और इसलिए वो हमले कर रहा है. उन्होंने कहा, 'आने वाले समय में दूसरे देशों पावर शिफ्ट होगा. आने वाले समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत, चीन और रूस होंगे. इसके साथ अमेरिका भी होगा. अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई उसका पार्टनर हो. वो नहीं चाहता है कि भारत शक्तिशाली देश बने. अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन शक्तिशाली देश बने. इसीलिए वो इन्हें रोकने के लिए भविष्य में बहुत से युद्ध करेगा.'

अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने दावा किया कि अमेरिका के निशान पर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि दूसरे देश भी हैं.

