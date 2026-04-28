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ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार: ईरान के ऑफर पर अमेरिका कर रहा है विचार - IRAN READY TO OPEN HORMUZ

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ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 9:13 PM IST

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ईरान पहली बार होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार हो गया है.. उसने परमाणु समझौता किए बगैर अमेरिका को इसके लिए प्रस्ताव दिया है. अपने प्रस्ताव में ईरान ने अमेरिका से देश की नाकेबंदी को भी समाप्त करने की मांग की है. ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ये प्रस्ताव भेजा है. उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक की. बैठक के नतीजों के बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया... और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही स्वयं इस पर जानकारी देंगे.  

इससे पहले ट्रप कह चुके हैं कि उनके पास सभी विकल्प मौजूद हैं.  अगर ईरान उनके बातचीत करना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार हैं. हालांकि ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि होर्मुज स्ट्रेट के साथ-साथ युद्धविराम को स्थायी रूप दिया जा सके.  

ईरान पहली बार होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार हो गया है.. उसने परमाणु समझौता किए बगैर अमेरिका को इसके लिए प्रस्ताव दिया है. अपने प्रस्ताव में ईरान ने अमेरिका से देश की नाकेबंदी को भी समाप्त करने की मांग की है. ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ये प्रस्ताव भेजा है. उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक की. बैठक के नतीजों के बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया... और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही स्वयं इस पर जानकारी देंगे.  

इससे पहले ट्रप कह चुके हैं कि उनके पास सभी विकल्प मौजूद हैं.  अगर ईरान उनके बातचीत करना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार हैं. हालांकि ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि होर्मुज स्ट्रेट के साथ-साथ युद्धविराम को स्थायी रूप दिया जा सके.  

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