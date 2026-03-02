ETV Bharat / Videos

ईरान-इजराइल-अमेरिका टकराव का वैश्विक असर: एयरस्पेस बंद, खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीय, बढ़ी घर वापसी की चिंता - IRAN ISRAEL US WAR

ईरान-इजराइल-अमेरिका टकराव का वैश्विक असर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 2, 2026 at 6:21 PM IST

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद खाड़ी देशों के एयरस्पेस को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गई है. ऐसे में हजारों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं. उनकी सुरक्षा को लेकर उनके परिवार के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है.

भारत के एयरपोर्टस पर सन्नाटा है. पैसेंजर्स में चिंता है. हर तरफ ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. भारत से मिडल-ईस्ट की ओर जाने वाली 350 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं.  

पिछले 48 घंटों में इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और दर्जन टॉप सैन्य अधिकारी मारे गए हैं. ईरान भी UAE, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन समेत खाड़ी देशों में मौजूद इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलों से हमले कर रहा है. उधर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने दावा किया है कि मध्य पूर्व में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा.  

मध्य-पूर्व में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और लोगों की सुरक्षा पर जोर दिया है. साथ ही, पीएम मोदी ने दुश्मनी को खत्म करने की जरूरत को भी दोहराया.  

