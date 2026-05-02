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ईरान पर फिर हो सकता है अमेरिका-इजराइल का हमला, ईरानी सुरक्षा बलों ने जताई हमले की आशंका - IRAN IS AFRAID OF US ATTACK

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ईरान पर फिर हो सकता है हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 9:10 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है. ईरान के सुरक्षा बलों का कहना है कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है.. और इसी इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इजराइल.. ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है.  

ईरानी मिलिट्री के उप प्रमुख मोहम्मद जफर असदी के हवाले से ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और काम मीडिया से प्रेरित हैं, जिसका मकसद तेल की कीमतों में वृद्ध को रोकना है.  

अमेरिका ने ईरान के तीन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. बताया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ईरान के फाइनेंशियल लाइफलाइन को कमजोर करना चाहता है. दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त विभाग ने जहाज कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि अगर वो हॉर्मुज से होकर जहाजों के गुजरने के लिए ईरान को पैसे देते हैं तो उनपर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.  

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है. ईरान के सुरक्षा बलों का कहना है कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है.. और इसी इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इजराइल.. ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है.  

ईरानी मिलिट्री के उप प्रमुख मोहम्मद जफर असदी के हवाले से ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और काम मीडिया से प्रेरित हैं, जिसका मकसद तेल की कीमतों में वृद्ध को रोकना है.  

अमेरिका ने ईरान के तीन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. बताया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ईरान के फाइनेंशियल लाइफलाइन को कमजोर करना चाहता है. दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त विभाग ने जहाज कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि अगर वो हॉर्मुज से होकर जहाजों के गुजरने के लिए ईरान को पैसे देते हैं तो उनपर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.  

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