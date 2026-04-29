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तनाव चरम पर… इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दी चेतावनी- अमेरिका के खिलाफ ‘सरप्राइज टैक्टिक्स’ तैयार - IRAN US TENSION

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इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दी चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 7:30 PM IST

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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. IRGC नेवी ने चेतावनी दी है कि यदि हालात बिगड़े तो वह ‘सरप्राइज टैक्टिक्स’ का इस्तेमाल करेगी. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए बातचीत से इनकार किया है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी गतिरोध ने वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है. मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में GCC देशों ने भी ईरान की कार्रवाई का विरोध किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर लंबी आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है.

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. IRGC नेवी ने चेतावनी दी है कि यदि हालात बिगड़े तो वह ‘सरप्राइज टैक्टिक्स’ का इस्तेमाल करेगी. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए बातचीत से इनकार किया है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी गतिरोध ने वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है. मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में GCC देशों ने भी ईरान की कार्रवाई का विरोध किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर लंबी आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है.

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