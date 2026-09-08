ब्रिक्स की बैठक से पहले ईरान की कूटनीति तेज, सदस्य देशों से मांग रहा समर्थन

नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ईरान ने कूटनीति तेज कर दी है. वो सदस्य देशों को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुट गया है. ईरान चाहता है कि ब्रिक्स के सदस्य देश उसके खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करे. वहीं, ब्रिक्स के भीतर, विशेष रूप से ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेद बढ़ गए हैं. उनकी वजह से ब्रिक्स घोषणा पत्र प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इस संघर्ष को लेकर दोनों की अपनी-अपनी राय है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 से 6 सितंबर तक ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी की, जिसमें ईरान ने सभी सदस्य देशों से ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा करने का आह्वान किया था. साथ ही, सदस्य देशों से कानून के साथ यानी ईरान के साथ खड़े होने की अपील की.