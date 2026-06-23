ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा और इस अहम समुद्री मार्ग की निगरानी ईरान अपने तरीके से करेगा. उन्होंने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए कहा कि तेहरान वाशिंगटन पर भरोसा नहीं करता. दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अंतरराष्ट्रीय जांच की तैयारी कर रहा है, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है. अमेरिका ने ईरानी तेल पर कुछ पाबंदियों में 60 दिन की राहत दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के जरिए ईरान को मानवीय सहायता के लिए अरबों डॉलर तक की फंडिंग की योजना पर भी काम चल रहा है.