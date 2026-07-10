ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ दफनाया गया. अंतिम संस्कार के दौरान हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शव को अंतिम स्थल तक पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ा. अंतिम रस्मों के तहत खामेनेई के शव को पहले इमाम रजा की मजार के चारों ओर ले जाया गया। इसके बाद दार अल-धिकर प्रार्थना हॉल में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया. अंतिम नमाज उनके बड़े बेटे सैय्यद मुस्तफा खामेनेई ने पढ़ाई.

अंतिम संस्कार में मौजूद कई लोग ट्रंप विरोधी बैनर लिए नजर आए. इसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के गुस्से का प्रतीक माना जा रहा है. हालांकि, इस मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई मौजूद नहीं थे. इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी. इसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया था और कई दिनों तक संघर्ष जारी रहा. खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया.